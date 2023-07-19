Москва, 19 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом 19 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он отметил, что на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности.

«Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля в Минобороны сообщили о продвижении подразделений «Западной» группировки войск примерно на 1,5 км на купянском направлении. ВСУ за сутки потеряли там до 100 военнослужащих и восемь единиц техники. Кроме того, российские войска отразили две атаки ВСУ и пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп.