Якутск, 19 июля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Качество обучения должно улучшаться в каждой школе Якутии, заявил 19 июля глава республики Айсен Николаев на встрече со 172 представителями педагогической общественности региона.

Андрей Сорокин, ЯСИА Встреча педагогической общественности г. Якутска с главой региона Айсеном Николаевым

О необходимости улучшений в образовательной среде глава заговорил после того, как обратил внимание присутствующих на снижение результатов ЕГЭ, показателей участия в олимпиадах, также обучения родным языкам в якутских школах. По 5 предметам из 12 средний балл ЕГЭ по столице региона оказался ниже среднереспубликанского.

«Сейчас, когда поставлены большие задачи по развитию города Якутска, надо объединить усилия, выйти на новый уровень. Должно улучшаться качество обучения в каждом образовательном учреждении республики», — подчеркнул Айсен Николаев.

По его мнению, управлению образования Якутстка необходимо установить критерии оценки эффективности руководящего звена образовательных учреждений, включая создание условий для профессионального роста учителей, повышения их профессиональной мотивации.

«Еще в 2012 году, когда я был избран главой города Якутска, мы сформулировали цели развития городской образовательной системы. Это обеспечение каждому ребенку равного доступа к качественному образованию, независимо от того, живет ли он в центре города или в пригороде, независимо от уровня благосостояния его семьи. Сейчас, когда есть реальные коренные преобразования в инфраструктуре и условия стали несравнимо лучше, чем десять лет назад — эта цель должна быть реализована», — подчеркнул глава Якутии.

Андрей Сорокин, ЯСИА Выступление главы Якутии Айсена Николаева перед педагогической общественностью

За время, пока Айсен Николаев был мэром Якутска, в городе было введено 16 новых детских садов и дополнительных групп, 6 школ и пристроек к ним. С 2018 года в столице региона введено ещё 15 детсадов и 17 школьных зданий. Задачи по дальнейшему строительству объектов образования определены Указом о развитии города Якутска до 2032 года. Меры по развитию образовательной среды заложены в мастер-плане города, и якутский глава призвал педагогическое сообщество принять активное участие в его обсуждении.

Как считает Николаев, важным фактором качества становятся бизнес-образование детей и внедрение IT-инфраструктуры в образовательный процесс, городские школы Якутска должны прямо взаимодействовать с научными учреждениями, вузами, креативным кластером «Квартал труда», музеями, библиотеками, также с реальным сектором экономики.

«Столичная система образования должна сохранять свое лидерство в нашей республике, транслируя новые методики, технологии обучения, профессиональные стандарты педагогов. Столица должна задавать тон в воспитании гражданина и патриота, опираясь на свои вековые традиции и ценности», — подчеркнул Николаев.

По мнению директора гимназии «Центр глобального образования» Александра Чудиновских, по результатам рейтинга школ по категориям можно предусмотреть вручение переходящего кубка главы Якутии с выделением денежных премий школам на развитие педагогических классов, подготовку к профессиональным конкурсам и повышение квалификации педагогов.

Заведующая детским садом №15 «Северные звездочки» Нина Горбунова подняла вопрос дальнейшего строительства и ремонта детских садов, школ, а также указала на проблему по кадрам в связи с низкой заработной платой воспитателей в детских садах.

Директор школы №13 Галина Васильева внесла предложение о проведении грантового конкурса и повышении квалификации учителей по естественнонаучному направлению. Руководитель IT-куб Центра технического творчества Алексей Попков предложил открыть направление «Учитель информатики» на базе учреждений СПО, IT-классов на базе учреждений среднего профессионального образования.

Кроме этого, представители педагогической общественности остановились на вопросах поддержки талантливых детей, патриотического воспитания, развития детско-юношеского спорта, модернизации и обновления материально-технической базы загородных лагерей, поддержки педагогических работников частных образовательных учреждений и других.

По итогам встречи глава региона поручил министерству науки и образования республики проработать и предложить городскому округу возможные решения повышения качества обучения.

Как сообщало ИА Регнум, в Год педагога и наставника учреждена премия главы Якутии лучшему педагогу-наставнику. Конкурс стартует 14 августа, победители из 36 муниципальных районов и городских округов будут награждены премией в 100 тысяч рублей. Также по поручению главы республики будут выплачены премии 100 тысяч рублей учителям, подготовившим стобалльников по ЕГЭ в этом году.

На встрече с Николаевым, состоявшейся в конце мая 2023 года, российский президент Владимир Путин отметил, что в Якутии за последние пять лет значительно улучшилась демографическая ситуация. Глава региона объяснил это разносторонней поддержкой семей, материнства и детства.