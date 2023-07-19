Лондон, 19 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Глава службы внешней разведки Британии MI6 Ричард Мур заявил, что ему льстят утверждения о причастности Лондона к теракту на Крымском мосту. Об этом он сказал 19 июля в ходе выступления в британском посольстве в Праге, которое транслировало издание Politico на своём YouTube-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мне льстит тот факт, что президент России Владимир Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности всё более прозаично», — сказал Мур.

По его словам, Британия ясно дала понять, что будет помогать Украине, и это именно то, чем она занимается.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что западные страны готовы закрывать глаза на любые теракты, которые Киев устраивает в России. Он добавил, что это не новость, это было и раньше, в Кремле это прекрасно понимают.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что США снова покрывают Киев в ситуации с терактом на Крымском мосту, демонстрируя таким образом свою причастность к преступлениям.