Киев, 19 июля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Страны НАТО совершили ошибку, когда решили поставлять на Украину танки, но не системы ПВО и не самолёты, заявил 19 июля в интервью The Wall Street Journal командир одного из подразделений ВСУ Юрий Ульшин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Комплексы ПВО и истребители должны были «прикрыть» танки и БМП на поле боя, но такой защиты у них не было, что и стало, по оценке военнослужащего, одной из причин неудачи контрнаступления ВСУ.

«Это всё равно что подарить велосипед без педалей», — сказал он.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что атака на объекты города и Одесской области в ночь на 19 июля стала самой масштабной с начала СВО. Обозреватели WSJ в свою очередь отметили, что власти Украины заявили о сбитии менее половины ракет. По оценке журналистов, это признак истощения ПВО Украины.

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли 18 июля заявил, что Западу будет затруднительно обеспечить паритет Украины с Россией по истребителям. Для этого понадобились бы годы обучения лётчиков и миллиарды долларов, отметил он. В такой ситуации США считают разумным сосредоточиться на помощи Украине в сфере ПВО, добавил Милли.

Возможное появление у Украины боевых истребителей F-16, способных нести ядерное оружие (ранее Киев просил западные страны их предоставить), будет рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Российские военные не будут разбираться, оборудован ли тот или иной конкретный самолёт под доставку ядерных вооружений, добавил министр.