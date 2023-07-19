Москва, 19 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Западные страны готовы закрывать глаза на любые теракты, которые Киев устраивает в России, заявил 19 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Конечно, видят: Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле объяснение того, что за два дня с момента теракта на Крымском мосту США никак не отреагировали.

Он добавил, что это не новость, это было и раньше, в Кремле это прекрасно понимают.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что США снова покрывают Киев в ситуации с терактом на Крымском мосту, демонстрируя таким образом свою причастность к преступлениям.