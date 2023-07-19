Москва, 19 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Правительство РФ не отказывается от своих основных ориентиров, планируя сокращение расходов по некоторым статьям бюджета на 10%. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нацпроекты являются абсолютным приоритетом. Там есть определённые нюансы в реализации. Тем не менее никто не отказывался от этих основных ориентиров», — сказал Песков.

Он отметил, что правительство демонстрирует очень высокую эффективность выполнения нацпроектов, и всё выполняется своим чередом.

По словам представителя Кремля, есть незащищённые проекты, где можно сэкономить, это абсолютно нормальный процесс.

Песков добавил, что в нацпроектах тоже могут быть определённые нюансировки, но в целом это не снижает их приоритетность.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в правительстве одобрили предложение Минфина сократить в 2024 году расходы бюджета по так называемым незащищённым статьям на 10%. Общая сумма сокращения составит, предположительно, 450 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии заявил, что потребности всех звеньев оборонно-промышленного комплекса должны быть учтены в проекте федерального бюджета на предстоящую трёхлетку. Он отметил, что проект бюджета формируется в исключительно сложной обстановке, и добавил, что в первую очередь бюджет должен быть ориентирован на нужды специальной военной операции.