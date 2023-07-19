Москва, 19 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В этом мире всем ясно, что значит попытка посягнуть на президента России Владимира Путина, ничего объяснять никому не нужно, заявил 19 июля на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамапосе, что арест российского лидера на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, по словам президента ЮАР Сирила Рамапосы, если власти ЮАР арестуют президента России по ордеру Международного уголовного суда, это будет равносильно объявлению войны России.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.

Решения МУС являются юридически ничтожными, Россия не признаёт его юрисдикцию, отмечали ранее Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ЮАР официально признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В августе 2023 года в этой стране должен пройти саммит БРИКС. Власти ЮАР пригласили участвовать в нём в том числе и Владимира Путина. Окончательное решение о формате участия России в саммите пока не принято, отмечали ранее в Кремле.