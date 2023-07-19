Санкт-Петербург, 19 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Актер Виктор Мелихов, снявшийся в культовых криминальных сериалах, скончался на 62-м году жизни в Санкт-Петербурге. О смерти артиста стало известно 19 июля. По словам его друга Марка, тело Мелихова несколько дней пролежало перед тем, как его обнаружили. За день до своей смерти у Виктора Юрьевича были съёмки в новом кинопроекте.

Кадр из к/ф «Высокие ставки» реж. Богдан Дробязко. 2015. Россия Виктор Мелихов

О последних днях Виктора Мелихова, снявшегося в «Убойной силе» и «Бандитском Петербурге», рассказал его близкий друг и актёр Марк Горонок.

«Я видел его последний раз в четверг. Так получилось, что я спонтанно его позвал в театр. Мы шли, шутили, ничего не предвещало беды. Я заметил, что Вите тяжело ходить, у него сильно болела нога. Год назад у него была операция на тазобедренном суставе, после неё он пытался восстановиться: катался на велосипеде, старался гулять. В пятницу мы созвонились с Виктором еще раз, он рассказал, что только что закончил съемочный день в новом проекте. Это был последний день съёмок. Последнее, что он мне сказал, это: «Я закончил съемки, приду домой и лягу спать. Я очень устал». После этого я уже не смог с ним больше поговорить», — поведал он ИА Регнум.

Актёр сообщил, что в субботу Виктор уже не брал трубку. Он пытался ему дозвониться, но к телефону никто не подходил.

«Витю нашли в его квартире. Было понятно, что он умер несколько дней назад. Он жил один. Точной причины смерти пока не называют, проводится экспертиза. Но его дочь мне рассказала, что у него были проблемы с сердцем, о которых он никогда не рассказывал друзьям. Очень жалко Витю. Он был отличным актером, отзывчивым человеком. Ему было почти 62, но он всегда казался молодым», — рассказал Регнум Марк Горонок.

Виктор Юрьевич Мелихов родился 19 августа 1961 года. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в Санкт-Петербурге (сейчас называется РГИСИ). Работал в проекте «Театральная неотложка» при комитете культуры северной столицы. В начале 1990-х Виктор Юрьевич стал сниматься в кино. Его первыми киноработами стали роли в фильмах «Бакенбарды» режиссёра Юрия Мамина и «Молодая Екатерина» совместного производства Канады, США и Великобритании, а также телеспектакль «Сказка за сказкой», где он сыграл царевича Ярослава. Мелихов много играл и на театральной сцене как для взрослого зрителя, так и для детей. В течение пяти лет в начале 2000-х Виктор вёл цикл ежедневных телепередач для детей на телеканале «СТО» Санкт-Петербурга «Сказки дедушки Мокея». За свою карьеру он снялся более чем в 60 проектах. Среди них сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Морские дьяволы», «Агентство НЛС», «Опера», «Литейный, 4», «Ментовские войны», «Невский» и многие другие.