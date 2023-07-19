Лондон, 19 июля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) наказал Британию за позицию по российским и белорусским спортсменам. Об этом 19 июля сообщает The Times.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечается, что МОК лишил Лондон права на проведение олимпийских квалификационных турниров в новых видах программы: скалолазание, скейтбординг, велоспорт BMX и брейкинг.

Причиной такого решения стала позиция Британии по спортсменам из России и Белоруссии. МОК рекомендовал допустить их к турнирам в нейтральном статусе, но Лондон дополнительно потребовал от них подписать документы о неподдержке спецоперации и руководства РФ, а также об отказе от госфинансирования.

В МОК такие условия назвали дискриминационными и лишили Британию квалификационных турниров, которые должны пройти в июне 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля МОК заявил, что сборные России и Белоруссии не получат в установленную дату приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже. МОК разошлёт 26 июля приглашения 203 национальным олимпийским комитетам, но в этот список не вошли Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил в беседе с ИА Регнум, что МОК демонстрирует неспортивное поведение и предсказуемое негативное решение. Депутат подчеркнул, что давление многих стран, преимущественно западных, и их представителей в организации перевесило. По мнению Свищёва, МОК не справился со своей основной задачей — отстаивать интересы национальных олимпийских комитетов (НОК) и международных федераций спорта.