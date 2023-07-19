Москва, 19 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Власти Крыма очень оперативно отреагировали на пожар, вспыхнувший на военном полигоне в Кировском районе. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 19 июля журналистам.

Елена Гриценко/ТАСС Дым от пожара на войсковом полигоне в Кировском районе

«Разумеется, это докладывается президенту», — сказал представитель Кремля.

Глава республики Сергей Аксёнов отреагировал очень оперативно. В Кремле знают, что произошло возгорание. Экстренно принимаются меры, ситуация уточняется, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 июля Аксёнов проинформировал о перекрытии федеральной трассы «Таврида» в Крыму из-за крупного пожара на полигоне в Кировском районе. Власти региона организовали схемы объезда, а также объявили эвакуацию в четырёх населённых пунктах. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, жителей решили вывезти для перестраховки. Гражданская инфраструктура за пределами полигона не повреждена.

На полигоне из-за пожара стали взрываться боеприпасы. Причину ЧП установит следствие, позднее заявил Аксёнов.