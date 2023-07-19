Москва, 19 июля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. МВД 19 июля опубликовало видео задержания администраторов Telegram-каналов «Brief», «Кремлевская прачка», «Силовики», которые подозреваются в вымогательстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

На сайте «МВД Медиа» говорится, что полицейские задержали двоих жителей Москвы, которые подозреваются в вымогательстве, совершённом в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере.

В ходе обыска в жилищах подозреваемых были обнаружены и изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к противоправной деятельности, документы, наличные деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

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По данным правоохранителей, злоумышленники организовали работу сети популярных Telegram-каналов, в которых под видом новостных сообщений распространялась заведомо ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За её удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, о задержании в Москве администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и «Brief», бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова стало известно 14 июля. Также материалы поступили на второго фигуранта дела ― Александра Санина.