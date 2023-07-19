Киев, 19 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины беззащитны против российской авиации, рассказал журналу Wall Street Journal украинский солдат с позывным «Грек».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша «вездесущая» проблема — это небо. Когда противник видит всё поле боя, что можно сделать?» — задался вопросом военный.

Кроме того, добавил он, ВСУ испытывают острую нехватку снаряжения. По его мнению, Запад допустил ошибку, когда предоставил Киеву танки и бронетехнику, но не обеспечил их защиту от российских самолётов и ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, чтобы обеспечить паритет Украины и России по истребителям, Западу потребуются миллиарды долларов и «годы» для обучения пилотов ВСУ, заявил ранее глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

Шестнадцатого июля в США заявили, что обучение пилотов ВСУ работе с истребителями F-16 в ряде стран Евросоюза начнётся в августе 2023 года. В тот же период обучение планируется начать и в Великобритании.