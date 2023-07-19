Санкт-Петербург, 19 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Актёр Виктор Мелихов скончался на 62-м году жизни. Об этом 19 июля сообщил актёр Марк Горонок на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из к/ф «Аутсайдер». реж Владимир Нахабцев. 2023. Россия Виктор Мелихов

«Умер мой друг… Замечательный человек и актёр с большой буквы Виктор Мелихов», — написал Горонок.

Мелихов известен зрителям прежде всего по многочисленным ролям в криминальных сериалах. Он появлялся в отдельных эпизодах таких сериалов, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Опера», «Ментовские войны» и другие.

Последней работой артиста стала эпизодическая роль в детективе «Аутсайдер», вышедшем в феврале 2023 года.