Калуга, 19 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев на своей странице «ВКонтакте» каждую субботу рассказывает о неравнодушных калужанах, которые оказывают посильную помощь бойцам из региона в зоне СВО. Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, Юрий Моисеев благодарит их за то, что по велению сердца эти люди стараются внести свой вклад в общую победу.

Пресс-служба городской думы Калуги В микрорайоне Правобережье собралась группа волонтеров разного возраста

В микрорайоне Правобережье под руководством местной жительницы Татьяны Ефремовой собралась группа волонтеров самого разного возраста. В свободное от работы, учебы, домашних дел время они плетут маскировочные сети, изготавливают нашлемники, тактические носилки, собирают гуманитарную помощь и отправляют бойцам.

Пресс-служба городской думы Калуги В микрорайоне Правобережье собралась группа волонтеров разного возраста

«Проговорили с Татьяной о том, какая им еще нужна помощь. Вопросы коснулись поставки материалов и приобретения промышленной швейной машинки, а для размещения склада требуется помещение большего размера. С коллегами и с калужским бизнесом проработаем эти вопросы», — рассказал Юрий Моисеев.