Лос-Анджелес, США, 19 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Режиссёр и сценарист Роберт Либерман, работавший над эпизодами «Секретных материалов», скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание Hollywood reporter.

Кадр из видео: «Mighty Ducks"-Regisseur Robert Lieberman ist tot» Роберт Либерман

«Либерман скончался 1 июля в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком», — говорится в сообщении.

О кончине режиссёра рассказал его сын Ник.

Ранее Роберт Либерман в интервью The Buffalo News посоветовал начинающим кинематографистам «быть абсолютно бесстрашными и неумолимыми».

Либерман пришел в киноиндустрию в 1980-х, до этого он снимал рекламные ролики, в том числе для McDonald’s, Hallmark и Oreo. Его первой работой в кино стала биографическая лента о соучастнике Уотергейтского заговора Г. Гордоне Лидди.

Либерман снял фильмы «Огонь в небе», «Столик на двоих» и «Всё, что я хочу на Рождество», участвовал в создании сериалов «Пространство», «Декстер», «Никита», «Сильное лекарство», «Мёртвая зона» и других.