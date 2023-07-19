Киев, 19 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Информация о том, что глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов взял ответственность за подрыв складов с боеприпасами в Крыму, оказалась фейком, сообщил 19 июля официальный представитель ГУР Андрей Юсов украинскому изданию «Суспильне».

Андрей Рубцов/ТАСС Дым от пожара на войсковом полигоне в Кировском районе

«Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрывы на полигоне в Крыму — дело рук ВСУ и ГУР — это фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины», — сказал, в частности, он.

Ранее ряд украинских СМИ опубликовали информацию с заявлением Буданова о взрыве на полигоне в Крыму, в котором он взял на себя ответственность за подрыв складов и назвал произошедшее успешной операцией. Как выяснилось, СМИ сослались на фейковый канал, который публикует посты от его имени.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошёл пожар. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Пострадавших нет.

Из-за возгорания участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыли. Объехать перекрытый участок трассы можно через Феодосию и через посёлок Советский по трассе Феодосия — Джанкой.

Власти региона объявили эвакуацию в четырёх близлежащих сёлах. Жители будут размещены в школах посёлков Первомайское и Кировское. Для эвакуированных будет организовано горячее питание и всё необходимое.