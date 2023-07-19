Херсон, 19 июля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили во временно оккупированной Киевом части Херсонской области крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщил 19 июля врио главы региона Владимир Сальдо.

Сергей Метелица/ТАСС

«Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, это был крупнейший армейский склад ВСУ, который питал горючим все войска противника на правобережье Днепра. Теперь ВСУ нечем будет заправлять транспорт, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что самые активные боевые действия в Донецкой Народной Республике идут на краснолиманском направлении.

По его словам, сейчас идёт улучшение российских позиций. Он добавил, что на авдеевском направлении российские военные также несколько улучшили свои позиции, эта работа продолжается.