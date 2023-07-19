Москва, 19 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Российский вертолёт Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости Палубный вертолет КА-27

Отмечается, что патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота РФ, который выполнял задачи в юго-западной части Чёрного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор, обнаружил сорванную дрейфующую украинскую мину.

«По решению командира корабля в воздух был поднят вертолёт Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулемётным огнём», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля Минобороны России сообщило, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. Военные обнаружили украинскую морскую мину, бесконтрольно дрейфовавшую и создавшую угрозу судам.

В ведомстве подчеркнули, что в Чёрном море дрейфует неизвестное количество мин и это создаёт серьёзную угрозу для судоходства. Минобороны указало на безответственность украинских ВМС.