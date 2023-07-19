Москва, 19 июля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Мосгорсуд отказался выпускать из-под домашнего ареста блогера Елену Блиновскую, которая подозревается в неуплате 918 млн рублей налогов, сообщили 19 июля в суде.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Блиновской на решение о продлении ей меры пресечения в виде домашнего ареста и постановил решение первой инстанции оставить без изменения», — сказал собеседник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали 27 апреля по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег на общую сумму в размере 918 млн рублей. Блогера остановили в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу России с Белоруссией. По этому делу также проходит её супруг Алексей Блиновский. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств и в уклонении от уплаты налогов.

В рамках уголовного дела были арестованы 35 счетов в нескольких иностранных банках и допрошены 22 человека. Более того, Московский суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов Блиновской и её супруга. Также арестованы коллекционные монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты Георгий Победоносец — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 штук, монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль. В июне Блиновская возместила 30 млн рублей.

Блогер находится под домашним арестом в своём подмосковном коттедже до 26 июля, адвокат попросил не продлевать ей домашний арест и заменить его на запрет определённых действий.