Москва, 19 июля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. На Московской кольцевой автодороге (МКАД) открыли новый путепровод со съездом на трассу М-4 «Дон» в сторону Подмосковья, сообщил 19 июля мэр города Сергей Собянин.

ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

«Транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик», — написал он в Telegram-канале.

Собянин добавил, что путепровод построили в рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей.

Всего там будет 18,6 км дорог, в том числе один тоннель, а также семь путепроводов и три пешеходных перехода, работы планируется закончить в начале 2025 года, заключил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин заявил, что после ввода участка Московского скоростного диаметра (МСД) транспортная нагрузка на северо-восточные участки МКАД уменьшилась на 13%.

По словам градоначальника, МСД позволил усовершенствовать транспортное обслуживание 26 столичных районов, где проживают более 2,5 млн человек. Каждый день по нему проезжает около 260 тыс. автомобилей.