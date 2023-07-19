Шахты, Ростовская область, 19 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. 41-летний мужчина, задержанный 18 июля в Шахтах Ростовской области за похищение 6-летней девочки, оказался ранее судимым.

Иван Шилов ИА REGNUM

Впервые Иван Г. был привлечён к ответственности в 1999 году за кражу мотоцикла из соседского гаража, совершённую вместе со знакомым.

Позднее (в 2008 году) его судили за кражу DVD-проигрывателя и кожаной сумки у знакомого, а также за незаконное проникновение в чужой дом и кражу стройматериалов на сумму 1500 рублей (в 2011 году). Все преступления совершались в Шахтах.

Корреспонденты ИА Регнум связались с родителями Ивана Г., однако те затруднились ответить на вопрос, зачем их сын увёл чужого ребёнка с детской площадки.

«Не знаю, зачем мой сын это сделал», — сказал в беседе с ИА Регнум отец подозреваемого Анатолий Г.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 18 июля мужчина увёл 6-летнюю девочку с детской площадки. Были начаты поиски, личность злоумышленника удалось установить, ребёнок был найден по месту его жительства.

Мотивы действий злоумышленника пока не установлены. По предварительным данным, следов насилия на теле ребёнка нет. Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего»).