Москва, 19 июля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы завершены монолитные работы в многофункциональном центре. Следующий этап — это установка эскалаторов и лифтового оборудования. Центр строится по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Центр строится по городской программе стимулирования создания мест приложения труда

«Соглашение о строительстве торгово-офисного центра в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда было подписано в 2020 году с девелопером из структуры компании Pioneer. Инвестор вложит в возведение объекта около 9,5 миллиарда рублей, а его реализация даст городу почти 4,5 тысячи рабочих мест, из них в рамках программы более тысячи», — заявил Овчинский. По его словам, на сегодняшний день в бизнес-центре монтируют лифтовое оборудование, а в торговом центре устанавливают эскалаторы. Кроме того, ведутся работы по обустройству внутренних инженерных систем и наружных сетей объекта, выполняются отделочные и кровельные работы, устройство фасадов.

Новый многофункциональный комплекса Botanica состоит из 19-этажного бизнес-центра и четырехэтажного торгового центра с подземной парковкой, магазинами, кафе, ресторанами и фитнес-клубом. В здание ТЦ интегрированы прямые выходы из станций метро и МЦК «Ботанический сад».

Программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на то, чтобы обеспечить комплексную застройку районов. В рамках программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если он также инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Первоначально программа была ориентирована на застройку промышленных объектов и офисов, однако теперь ее перечень существенно расширили. Так, инвесторы могут получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. Программу распространили в том числе на гостиницы и объекты оказания комплексных логистических услуг.