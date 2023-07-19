Казань, 19 июля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Казани 30-летнего мужчину, который планировал поджечь военную технику на полигоне. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ФСБ по Татарстану.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что рядом с местом планируемой диверсии он сделал схрон из 17 бутылок с керосином, но не успел осуществить свои планы.

Во время обысков в его квартире нашли десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и многое другое.

Задержанный оказался сторонником террористической организации «Легион Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возбуждено дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Угличе. Задержана гражданка РФ 1987 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб готовила теракт на ГЭС. Она собирала и передавала информацию об объекте критической инфраструктуры. В ходе обысков у неё изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления.