Москва, 19 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Бывшего хоккеиста пермского ХК «Молот» 20-летнего Владислава Григорьева задержали возле одной из башен Москва-Сити, где он проживал, скрываясь от правоохранительных органов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за уклонение от военной службы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Полиция задержала 20-летнего хоккеиста Владислава Григорьева 17 июля. Спортсмена доставили в отделение. Ещё в конце апреля 2023 года в отношении хоккеиста было возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в армии. Молодой человек попал в осенний призыв, но после получения повестки скрылся. 11 июля Владислав был объявлен в федеральный розыск.

«Был задержан 20-летний подозреваемый по уголовному делу по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, отец спортсмена — крупный бизнесмен в Перми. Сам Владислав с раннего возраста занимался хоккеем, много лет выступал за пермский ХК «Молот» на позиции нападающего. Неоднократно становился лучшим бомбардиром молодежных турниров. Несколько лет назад он закончил карьеру хоккеиста по неизвестным причинам. На своей странице в социальной сети молодой человек сообщал, что в июне 2023 года он уехал из России.

«Я уехал из России. Не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще», — написал Владислав в соцсетях.

О точных обстоятельствах уклонения от службы пока не сообщается. Данная статья предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент Григорьев находится под подпиской о невыезде.

Ранее ИА Регнум писало, что в сентябре 2022 года Совфед одобрил закон о наказаниях за преступления в военное время. Согласно закону, периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления.