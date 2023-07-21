Москва, 21 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Ежегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Его цель — повысить внимание людей к вопросам здоровья важнейшей и наиболее загадочной части человеческого организма. Ученые уверены: чем активнее мозг трудится, тем лучше он сохраняется. Интенсивное функционирование мозга позволяет человеку не просто стать успешным и эффективным в любой деятельности, но и сохранять ясный ум, бодрость в старшем возрасте.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В России людям старшего поколения сохранять активность и поддерживать в тонусе свое тело и мозг помогает национальный проект «Демография». Благодаря нацпроекту, инициированному президентом Владимиром Путиным, в разных регионах нашей страны развиваются тысячи различных практик активного долголетия, помогающие поддерживать физическую, социальную и умственную активность в старшем возрасте.

При поддержке нацпроекта «Демография» ежегодно проводится Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. В 2023 году из 923 заявок, поступивших на отбор, эксперты выбрали для тиражирования 113 различных проектов, 39 из них направлены на восстановление и поддержание ментального здоровья.

Вологодский нейропсихолог, организатор практики «Серебряный возраст — думай, действуй, живи!» Варвара Чернышева считает, что лучший способ сохранить привычный ритм жизни — изучение новых видов деятельности. Для своей инициативы она выбрала три направления: гимнастика для мозга, двигательная активность и активная социальная жизнь.

«Гимнастика ума помогает тренировать внимание, память и мышление, в том числе, в процессе освоения новых видов деятельности. Когда человек изучает незнакомый трудный материал, он формирует новые нейронные связи.

Второе обязательное направление — это двигательная активность. Когда человек ведет здоровый образ жизни и поддерживает физическую активность, это очень положительно сказывается на работе мозга и ментальном здоровье», — пояснила психолог. По словам Варвары Чернышевой, активная социальная жизнь помогает предотвратить развитие деменции и других ментальных изменений. «С возрастом человек становится менее социально активным, ему сложнее найти новый круг общения. Это приводит к социальной изоляции, одиночеству и, в следствие, депрессии. Это одна из причин деменции и болезни Альцгеймера», — подчеркнула эксперт.

Преподаватель проекта Марина Брызгало говорит, что сама находится в «серебряном» возрасте и понимает, что происходит с её учениками. «Я понимаю те психологические проблемы, с которыми они сталкиваются. Очень многие только придя на эти занятия осознают степень возрастных процессов, которые у них уже начались», — пояснила педагог.

Одна из участниц практики — Светлана Петрова — рассказывает, что 10 лет назад перенесла серьёзную операцию на головном мозге. «У меня сложный диагноз, но на занятиях я забываю про свою болезнь, про головокружения. Память стараюсь всё время нагружать. Мне это очень помогает», — говорит Светлана. «Я всегда переживала, что в возрасте деменция наступит. А сейчас я чувствую: она мне не грозит», — поделилась другая участница проекта Антонина Марашова.

В Приозерске Ленинградской области участники другого проекта-финалиста отбора лучших практик «От фитнеса для ума — к активному долголетию» занимаются профилактикой нарушений ментального здоровья с помощью комплекса из восьми программ. Они помогают людям старшего возраста сократить факторы риска нарушений мозгового кровообращения, активизировать работу всех отделов мозга, улучшить показатели зрительной и слуховой памяти, внимания и мелкой моторики.

«Проект помогает продлить активное долголетие без нарушений памяти. Мы разработали эффективные, интересные и понятные методики, упражнения, тренинги. Ежедневное их использование способствует профилактике когнитивных расстройств. Люди старшего возраста выступают здесь и в роли наставников, и в роли волонтеров — дают пример и помогают адаптироваться новичкам», — рассказала директор Приозерского Комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Науменко.

Нейробиологи и психологи убеждены, что психическое здоровье в старшем возрасте зависит от того, насколько развита у человека мелкая моторика. Поэтому для профилактики деменции участники регулярно занимаются пальчиковой гимнастикой под руководством инструктора. С людьми старшего возраста также занимается специалист по реабилитации. Чтобы выявить деменцию на ранних стадиях и начать лечение, во время когнитивного тренинга инструктор и его подопечный вместе выявляют развивающуюся рассеянность и частые смены настроения.

Участники проекта также занимаются нейробикой — инновационной технологией, направленной на стимулирование интеллектуальной деятельности человека с помощью головоломок и ребусов. Упражнения помогают лучше сконцентрироваться и усвоить новые знания, поддержать работу головного мозга и избежать ухудшения памяти.

В Самарской области профилактикой когнитивных расстройств заняты участники проекта «Здоровое долголетие». При поддержке социальных работников пожилые люди занимаются адаптивной физкультурой, дыхательной гимнастикой, гимнастикой для мозга, делают упражнения для сохранения памяти, внимания и мышления.

Один из основных приемов практики — языковая программа «Макатон», которая сочетает звучащую речь, жесты и картинки-символы. Язык «Макатон» помогает общаться людям старшего возраста с трудностями коммуникации, тем, кому трудно произносить слова и воспринимать речь. «Наш проект повышает доступность когнитивной помощи для людей старшего возраста. Под контролем обученных социальных работников они выполняют на дому регулярные упражнения для сохранения памяти, внимания, мышления. В конечном счете это способствует укреплению их ментального здоровья и профилактике деменции», — поделилась директор Центра социального обслуживания населения Северного округа Галина Пейль.

Участница проекта «Здоровое долголетие» Алла Гальцова отмечает, что занятия помогли ей развить физическую активность и улучшить самочувствие.

«С удовольствием провожу свой досуг, читаю книги, разгадываю кроссворды. С удовольствием делаю физические упражнения. Спасибо за проект», — поделилась она.

Другая участница «Здорового долголетия» Надежда Тетебинова проходит вместе с социальным работником Светланой Тихоновой занятия по гимнастике мозга и дыхательной гимнастике. Говорит, что стала чувствовать себя намного лучше: улучшилось давление, снизилась отдышка, ушла рассеянность.

«Мои подопечные довольны и рады этим занятиям. У них повышается интеллект, улучшается настроение, появляется желание больше двигаться. Приятно смотреть, когда они в хорошем настроении, улыбаются, радуются жизни», — говорит Светлана Тихонова.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия ежегодно проводится при поддержке национального проекта «Демография». За год количество регионов-участников увеличилось до 59, а число заявок выросло в полтора раза — с 689 до 923.