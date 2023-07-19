Суджа, Курская область, 19 июля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли город Суджа Курской области. Об этом 19 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Сегодня со стороны Украины обстреляна Суджа. Зафиксировано три прилёта», — написал Старовойт.

Он отметил, что сильные повреждения получил жилой дом. Кроме того, возник пожар и разрушены хозяйственные постройки. Соседние дома и строения повреждены осколками.

По словам главы региона, пострадавших нет, власти окажут помощь в восстановлении домовладений.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области. Было зафиксировано четыре прилёта. Повреждения получили два дома. В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора произошло возгорание, пожар потушили.