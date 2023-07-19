Геническ, Херсонская область, 19 июля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Подростки из Генического и Новотроицкого округов Херсонской области отправились на отдых в Крым. Двести детей проведут 21 день в оздоровительном пансионате «Россия» в Евпатории, сообщил Telegram-канал «Шефская помощь».

Сергей Мальгавко/ТАСС

Организовать отдых помогли шефы из Калининградской области: министерство образования региона и некоммерческий фонд «Ценность жизни». По словам директора Генической школы №3 Ольги Карпенко, в этом учебном году у детей появилась возможность побывать во многих местах.

«Это и Евпатория, и Геленджик, и Москва, и Калуга — разные университетские смены», — сказала Карпенко.

Ребята могут выбирать отдых по своему вкусу, добавила она. В ближайшие дни ещё несколько десятков школьников поедут в детский лагерь на морском берегу.

В предыдущую смену в Евпатории отдохнули дети из Каланчакского и Чаплинского округов Херсонской области. Они поблагодарили шефов из Калининградской области и рассказали, что очень довольны поездкой.

«Дискотеки, вожатые, еда, мне всё очень понравилось», — отметил один из школьников.

Воспитатель Виктория Саитова добавила, что при Украине таких поездок не было, поэтому детей отдых в пансионате очень порадовал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Херсонской области заключили договор с детским центром «Океан». Он находится в 20 км от Владивостока на берегу Японского моря и входит в число крупнейших и лучших детских лагерей наряду с «Артеком», «Орлёнком» и «Сменой». Дети из нового российского региона смогут бесплатно отдыхать и учиться в «Океане».