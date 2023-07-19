Донецк, 19 июля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В Мариуполе на сегодняшний день проживают более 280 тыс. человек, сообщил 19 июля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Александр Сухов/РИА Новости

«Что касается Мариуполя, то, по нашим данным, более 280 тыс. человек проживает на данный момент в данном городе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, основным драйвером развития города является строительство и всё, что связано со стройкой. Без работы в Мариуполе уже никто не остаётся, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что самая большая стройка страны — это восстановление новых регионов России. Там в настоящий момент работают 46 тыс. строителей. Также он отметил, что люди активно начали возвращаться в Мариуполь, сейчас численность населения города достигла 270 тыс. человек.