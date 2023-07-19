Пушилин оценил численность населения Мариуполя
Пушилин: в Мариуполе на данный момент проживает свыше 280 тыс. человек
Донецк, 19 июля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В Мариуполе на сегодняшний день проживают более 280 тыс. человек, сообщил 19 июля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Что касается Мариуполя, то, по нашим данным, более 280 тыс. человек проживает на данный момент в данном городе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, основным драйвером развития города является строительство и всё, что связано со стройкой. Без работы в Мариуполе уже никто не остаётся, заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что самая большая стройка страны — это восстановление новых регионов России. Там в настоящий момент работают 46 тыс. строителей. Также он отметил, что люди активно начали возвращаться в Мариуполь, сейчас численность населения города достигла 270 тыс. человек.