Симферополь, 19 июля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за крупного пожара на войсковом полигоне в Кировском районе. Об этом 19 июля сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида», — написал Аксёнов.

Как уточнил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, перекрыта часть автодороги «Таврида» с 118-го по 130-й км. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

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Советник главы Крыма Олег Крючков посоветовал в районе Первомайского, Старого Крыма свернуть с «Тавриды» на старую дорогу, а вернуться на трассу за Феодосией. Аналогичная схема предложена и для движения в обратном направлении. По его словам, дорога там хорошая и проблем возникнуть не должно.

В настоящее время из зоны, прилегающей к полигону, начата временная эвакуация 2225 жителей четырёх населённых пунктов: Приветное, Кринички, Арбикосовка и Айвазовское. Развернут оперативный штаб, на месте работают профильные службы. Глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил, что жителей решили эвакуировать для перестраховки. Также он отметил, что фактов повреждения гражданской инфраструктуры из-за пожара на военном полигоне нет.

Как указал Аксёнов, пострадавших в результате пожара нет. При этом причины возгорания на войсковом полигоне установят следователи, указал глава республики. В настоящее время в Кировском районе развёрнуты пункты временного размещения.

Из-за перекрытия трассы «Таврида» в оперативном штабе региона предупредили, что 15 автобусов сняты с маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП. Администрация города предупредила об увеличении интервалов между ними. Железнодорожный транспорт работает штатно.

В целом власти Крыма описывают ситуацию в районе полигона как контролируемую. При этом на горящем полигоне продолжаются взрывы.