Симферополь, 19 июля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Взрывы продолжаются на горящем войсковом полигоне в Крыму, за его пределами повреждений инфраструктуры нет. Об этом председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил 19 июля в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы внимательно мониторим эту ситуацию, и пока ничего об этом неизвестно, нет таких фактов на эту минуту», — ответил Константинов на вопрос о том, повреждена ли инфраструктура за пределами полигона.

Он отметил, что на полигоне продолжаются взрывы — детонируют боеприпасы. Ситуация в районе ЧП динамичная, власти будут за ней наблюдать.

Жителям эвакуированных сёл позволят вернуться домой, вероятно, через день или два. О длительной эвакуации речь не идёт, добавил Константинов.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее участок трассы «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Эвакуация объявлена в четырёх близлежащих сёлах. Организованы схемы объезда перекрытого участка.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Пострадавших нет.