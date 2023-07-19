Москва, 19 июля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. В отношении мужчины, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина в Москве, возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом 19 июля ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Антон Денисов/РИА Новости

«В отношении мужчины… возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошел в ночь на 18 июля. Злоумышленник кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону Мавзолея. Мужчина попал в ограждение, возгорания не последовало. Во время задержания он оказал полицейским сопротивление.