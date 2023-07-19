Москва, 19 июля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Две девочки трёх и пяти лет были госпитализированы из парка «Музеон» после наезда электросамокатов. Оба случая произошли вечером в воскресенье, 16 июля. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Около 17:00 в воскресенье, 16 июля, в парке искусств «Музеон» неизвестный на электросамокате сбил 3-летнюю девочку, которая гуляла с мамой. Ребёнок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

«В отделение травматологии ДГКБ №13 им. Н. Ф. Филатова была доставлена 3-летняя девочка с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытая рана затылочной области"», — рассказал собеседник агентства.

Сбивший девочку водитель самоката с места происшествия скрылся, его личность установить не удалось. По факту происшествия полиция проводит проверку. В тот же день спустя пару часов из «Музеона» госпитализировали ещё одну девочку.

«В НИИНДХиТ им. Рошаля был доставлен ребёнок с диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины», — рассказал собеседник агентства.

В этом случае виновницу наезда удалось опросить полиции. После наезда на ребёнка 32-летняя женщина остановилась и осталась с пострадавшей до приезда полиции и скорой. Сейчас в отношении неё проводится проверка.