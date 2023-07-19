Лондон, 19 июля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Британия обновит свои ядерные боеголовки наряду с модернизацией средств доставки ядерного оружия. Об этом говорится в обновлённом плане развития британских вооружённых сил.

Иван Шилов ИА REGNUM

В документе говорится, что в 2016 году парламент проголосовал за обновление сил ядерного сдерживания и замену подлодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought.

Отмечается, что эта программа реализуется в соответствии с графиком, первая подлодка нового типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов.

«Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации подлодок типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки», — сказано в плане.

Также отмечается, что минобороны дополнительно получило £3 млрд ($3,9 млрд) на ближайшие два года и ещё £6 млрд ($7,8 млрд) на последующие три года.

Ранее издание Daily Mail написало, что в Британии осталось всего 40 танков, около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к военным действиям. Отмечается, что сейчас у королевства самая маленькая по масштабам армия со времён Наполеона, в связи с чем Лондону будет трудно вести войну против России.