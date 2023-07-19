Москва, 19 июля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. У Запада не останется иного выхода, кроме как выполнить условия России, чтобы Москва вернулась к обсуждению зерновой сделки, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть ещё три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений.

«Я думаю, что за три месяца они могут решить, потому что через три месяца будет уже новый урожай, и решать вопросы о зерновой сделке рано или поздно всё равно придется, потому что здесь задействован целый круг стран. В том числе и африканских, которым требуется наше зерно. Так что в течение трёх месяцев (а может быть, хватит и двух) все вопросы будут разрешены. Окончательное упразднение зерновой сделки невыгодно никому», — сказал Арефьев.

Как подчеркнул парламентарий, Запад хочет затормозить Россию, но при этом страдают и другие государства, поэтому ему придётся пойти на уступки. Арефьев уверен — США надеются наказать Россию, но здравый смысл возьмёт верх, а стало быть, Западу придётся уступить и решить все вопросы по зерновой сделке.

«Другого выхода не будет», — подытожил Арефьев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указала Захарова, руководство ООН провалило миссию по гарантиям выполнения части зерновой сделки по экспорту российской сельхозпродукции.

Кроме того, она заявила, что Россия больше не собирается верить обещаниям западных стран и ООН и вернётся к этому соглашению только после конкретных результатов. Захарова констатировала, что российская сторона дала все возможности генсеку ООН Антониу Гутерришу, была готова к совместной работе, делала всё от неё зависящее, чтобы разблокировать ситуацию.

Так называемая зерновая сделка перестала действовать 17 июля, поскольку Запад так и не выполнил ту её часть, которая касалась России.