Симферополь, 19 июля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Ситуация в районе пожара на полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая. Об этом 19 июля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация динамичная. Мы будем наблюдать за ней. На эту минуту всё контролируется», — сказал Константинов.

Он добавил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается. Эвакуация населения из четырёх сёл, расположенных рядом с полигоном, проводится для перестраховки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе Крыма установят следственные органы. В результате происшествия никто не пострадал.

Объехать перекрытый участок трассы «Таврида» в Крыму можно через Феодосию и через поселок Советский по трассе Феодосия — Джанкой.

В Кировском районе Крыма из-за пожара на полигоне эвакуируют жителей сёл Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Жители будут размещены в школах посёлков Первомайское и Кировское. Для эвакуированных будет организовано горячее питание и всё необходимое.