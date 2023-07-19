Москва, 19 июля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Московский зоопарк, а также столичные парки культуры и отдыха на время прекратили работу из-за непогоды. Сообщения об этом опубликованы 19 июля в Telegram-каналах площадок.

Александр Щербак/ТАСС

«В связи с погодными условиями зоопарк временно закрывается», — проинформировали в Московском зоопарке.

Пресс-служба Мосгорпарка сообщила, что парки культуры и отдыха пока не работают «в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом».

Администрация Парка Горького выразила сожаление в связи с приостановкой работы и с тем, что «погода не радует». В канале опубликован снимок подтопленной дорожки. О временном закрытии «по погодным условиям» предупредили в «Сокольниках».

Как сообщало ИА Регнум, в Москве за минувшие сутки выпала треть от месячной нормы осадков. Ожидается, что дожди прекратятся не ранее 18 часов 19 июля. В Сети появились кадры последствий непогоды: улицы заливало потоками, людям приходилось идти в воде.