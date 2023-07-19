Симферополь, 19 июля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. К району пожара на полигоне в Кировском районе Крыма направлено 15 автобусов, сообщили 19 июля в оперативном штабе республики.

Михась Сибилевский/ТАСС Пожар на полигоне в Крыму

«Пятнадцать автобусов сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП на полигоне», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что в связи с этим в Феодосии интервалы межу рейсами пассажирского транспорта будут увеличены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе Крыма установят следственные органы. В результате происшествия никто не пострадал.

Объехать перекрытый участок трассы «Таврида» в Крыму можно через Феодосию и через поселок Советский по трассе Феодосия — Джанкой.