Берлин, 19 июля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Евросоюз хотел саммитом по Латинской Америке послать сигнал президенту России Владимиру Путину о единстве стран в вопросе украинского конфликта, но это ему не удалось. Этот факт читатели немецкого издания Die Welt обсудили в комментариях к соответствующей публикации.

Петр Ковалев/ТАСС

Один из комментаторов призвал положить конец «надменности Запада». Он заявил, что настало время перестать вводить бессмысленные санкции и тратить поступления от налогов на поддержку Киева.

«ЕС потерпел неудачу со своими взглядами и мнениями в Латинской Америке», — констатировал другой пользователь.

«Похоже, вы просто хотите получить пощёчину от Путина», — написал третий. Он напомнил, что такие страны, как Никарагуа, Венесуэла, Куба сильно пострадали от действий США. «А тут приходит их вассал и говорит: «Давай обниматься», — добавил он.

Цель ЕС состояла в том, чтобы послать Путину чёткий сигнал, но ничего не вышло, отметил ещё один читатель. «Теперь всё кончено», — заявил он.

Комментаторы заключили, что чёткие перспективы урегулирования конфликта на Украине существуют. Они не основаны на видении западного мейнстрима, и это — настоящий шок для некоторых обитателей ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, саммит Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) состоялся ранее в Брюсселе. Как следует из декларации встречи, ЕС не смог навязать этим странам осуждение России по ситуации на Украине.

Издание Politico рассказало о противоречиях между участниками саммита из-за позиции по Украине. Стороны не смогли договориться после нескольких раундов переговоров.