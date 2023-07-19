Симферополь, 19 июля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Объехать перекрытый участок трассы «Таврида» в Крыму можно через Феодосию и через поселок Советский по трассе Феодосия — Джанкой, сообщил советник главы республики Олег Крючков 19 июля в своём Telegram-канале.

РИА Новости Крым

Он уточнил, что автодорога «Таврида» в целях обеспечения безопасности перекрыта в обоих направлениях «с км 118+800 по км 130+200». Транспорт перенаправлен через населённые пункты Старый Крым и Первомайское.

Со стороны Керчи съехать с «Тавриды» можно в районе Феодосии и Льговского, а со стороны Симферополя — в районе Белогорска.

«Также возможно движение автомобилей по автомобильной дороге от Джанкоя до Феодосии через пгт Советский», — написал Крючков.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своём Telegram-канале проинформировал о запуске автобусов в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию.

«Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия», — написал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о перекрытии движения по трассе «Таврида» из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Позднее он сообщил, что пострадавших нет, причины пожара установит следствие. Население расположенных вблизи четырёх сёл эвакуируют на сутки. Речь идёт о жителях Криничек, Айвазовского, Абрикосовки и Приветного, их примерно 2,2 тыс. человек.