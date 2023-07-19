Киров, 19 июля, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в Кировской области в результате ДТП, все они находились в одном автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона в Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области

Дорожный инцидент произошёл в 04:16 по местному времени (совпадает с московским) в Советском районе на 124-м километре автодороги Киров — Советск — Яранск. Водитель автомобиля BMW совершил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась и загорелась.

«В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля погибли», — говорится в сообщении.

На опубликованном в канале снимке виден перевёрнутый и полностью сгоревший автомобиль. По факту ДТП проводится проверка, причины происшествия уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Краснодарском крае произошло массовое ДТП, повлёкшее гибель людей. Большегруз, бензовоз и семь легковых автомобилей столкнулись на федеральной трассе М4 «Дон» в Горячем Ключе. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика DAF, который не выбрал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущий Hyundai. В одном из легковых автомобилей погибли водитель и пассажир.