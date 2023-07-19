Житомир, Украина, 19 июля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Житомирской области Украины повреждён инфраструктурный объект, написал 19 июля глава областной военной администрации Виталий Буненко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Житомирской областях, после чего прогремела серия мощных взрывов.

Буненко отметило, что, по предварительной информации, в регионе при ударе «пострадал инфраструктурный объект».

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что в Запорожье в ночь на 19 июля было слышно не менее пяти взрывов.

Серия взрывов также произошла в Одессе после полуночи 19 июля. После сирены раздалась серия взрывов и в Кировоградской области.