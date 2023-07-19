Эвакуация жителей сёл из-за пожара на полигоне в Крыму проводится на сутки
Симферополь, 19 июля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Жителей населённых пунктов вблизи полигона, горящего на востоке Крыма, отселяют ориентировочно на сутки. Об этом 19 июля сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Проводится отселение четырёх сел. Ориентировочно на сутки», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, организован объезд перекрытого участка федеральной трассы «Таврида». Железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. Движение по Крымскому мосту осуществляется в режиме реверса.
Пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в обычном режиме.
Как сообщало ИА Регнум, с прилегающей к полигону территории в Кировском районе Крыма планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов. Эвакуировать планируют более 2 тыс. человек.
Министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил, что движение автобусов межрегионального сообщения перенаправлено временно по автомобильной дороге Белогорск — Феодосия.