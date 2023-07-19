Симферополь, 19 июля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Жителей населённых пунктов вблизи полигона, горящего на востоке Крыма, отселяют ориентировочно на сутки. Об этом 19 июля сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проводится отселение четырёх сел. Ориентировочно на сутки», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, организован объезд перекрытого участка федеральной трассы «Таврида». Железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. Движение по Крымскому мосту осуществляется в режиме реверса.

Пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, с прилегающей к полигону территории в Кировском районе Крыма планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов. Эвакуировать планируют более 2 тыс. человек.

Министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил, что движение автобусов межрегионального сообщения перенаправлено временно по автомобильной дороге Белогорск — Феодосия.