Москва, 19 июля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Украина лишится морских маршрутов перевозки в случае разрушения инфраструктуры портов Одессы и Николаева. Об этом РИА Новости рассказал управляющий партнёр ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

«Без портов Одессы и Николаева на Чёрном море Украина лишается морской логистики полностью, единственное сообщение с Европой возможно по Дунаю и сухопутному маршруту, в том числе железной дороге», — уточнил он.

По словам Безбородова, чтобы гидротехнические сооружения перестали нести свой функционал, не потребуется масштабных разрушений, хватит лишь уничтожения техники в порту.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 июля ВС России наносят массированные удары по объектам инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Были атакованы пункты, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления. Поражены хранилища топлива для ВСУ, подтвердили в Минобороны РФ.

Глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук признал, что в Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

В ночь на 19 июля в Одессе и других областях украины также прогремели несколько серий взрывов.

В Кремле назвали удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе актом возмездия за теракт на Крымском мосту.