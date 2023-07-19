Луганск, 19 июля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Украинские военные привезли под Артёмовск снаряды для артиллерии НАТО. Предполагается, что в арсенале есть и кассетные боеприпасы. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

Военный эксперт пояснил, что партия боеприпасов для ВСУ доставлена в район Константиновки, Часова Яра, где ранее находился гаубичный артиллерийский дивизион, включающий в себя американские артиллерийские системы М777.

«Можно сделать вывод о том, что заявление командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского о применении кассетных боеприпасов из США в ближайшее время в Артёмовске имеет под собой основания», — добавил отставной военный.

Как сообщало ИА Регнум, активные бои идут на донецком направлении южнее Артёмовска. ВСУ теряют каждый день до батальона, сообщил Андрей Марочко.

Кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, ВСУ готовятся использовать их в ближайшее время, в том числе в Артёмовске, заявил 18 июля Сырский.