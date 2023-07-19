Москва, 19 июля, 2023, 07:56 — ИА Регнум. По решению Басманного суда города Москвы заключены под стражу бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва и её экс-заместитель Татьяна Юрова. Их обвиняют в получении взятки, сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Отмечается, что суд 18 июля удовлетворил ходатайство следствия об избрании Золотарёвой и Юровой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание проходило в закрытом судебном режиме.

Правоохранители уточнили, что дело Золотарёвой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Его арестовали по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Задержание Рощевского проводилось с участием сотрудников ФСБ на территории Ростовской области.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля, по информации Telegram-канала «112», обвиняемую в получении взяток бывшую главу Ростовского суда Елену Золотарёву госпитализировали в очень тяжёлом состоянии. Следствие обвинило Золотарёву, возглавлявшую Ростовский суд с 2015 года, в участии в семи коррупционных эпизодах. В рамках уголовного дела у неё при обысках изъяли 128 млн рублей и €27 тыс.

Следствие полагает, что она оказывала на нижестоящих судей давление, добиваясь выгодных решений, за что получала взятки. 4 апреля стало известно, что судья подала в отставку. Это произошло на фоне обысков у 30 судей из Ростовской области.