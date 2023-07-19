Киев, 19 июля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Воздушная тревога 19 июля была объявлена в Киевской и ещё девяти областях Украины, сообщает ИА Регнум на основании данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Кировоград

Так, сирена прозвучала в 6:42 (совпадает с мск) в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Несколько часов звучала воздушная тревога в Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях.

После сирены раздалась серия взрывов в Кировоградской области, написало агентство ТСН.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 19 июля в городах и областях сработали сирены воздушной тревоги, после чего прогремела серия мощных взрывов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что в Запорожье в ночь на 19 июля было слышно не менее пяти взрывов.

В результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка и Владимировки Волновахского района погибли два человека.

Ранения получили семь человек в Донецке, Макеевке и Старомихайловке, в том числе 17-летний парень.