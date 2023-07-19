Новый, 511-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что Вооружённые силы России начали активно применять в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата». Такая бронетехника, по мнению экспертов, станет серьёзным вызовом для бронетанковых частей украинской армии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-14 «Армата»

В Херсонской области на Кинбурнской косе ВС РФ сбили один из последних разведывательных украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar. Аппарат фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских бойцов.

Также известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили попытку вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Российские войска уничтожили украинскую БМП и нанесли противнику значительные потери в живой силе.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко 19 июля сообщил о прилетах и работе ПВО. По его словам, в городе слышны звуки взрывов.

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