Красный Лиман, ДНР, 19 июля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Бойцы артиллерийского соединения Центрального военного округа совместным огнём из двух 152-миллимертовых самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» уничтожили самоходную гаубицу Krab польского производства на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

Отмечается, что местоположение цели координировалось с беспилотника. По прибытии на огневую позицию установки «Мста-С» двойным залпом уничтожили скрывавшуюся в лесополосе польскую гаубицу Krab.

«Работаем на различные дальности — от восьми до 30 км, поражаем как опорные пункты ВСУ, так и лёгкую и тяжелобронированную технику», — уточнил старший офицер батареи с позывным Воронеж.

Ранее артиллерийские расчёты уже работали по гаубицам Krab и американским М777. Самым результативным примером военнослужащий назвал уничтожение трёх танков за сутки, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении экипажи Су-25СМ уничтожили позиции ВСУ ракетными ударами. Для максимальной скрытности пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров. Поразив цель, лётчики совершили противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки.

В зоне проведения специальной военной операции применяется полученный во время чеченской кампании опыт. Зенитчики используют тактику «огневой колесницы», когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть производится работа по той же цели с другого места.