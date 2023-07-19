Москва, 19 июля, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Страны с большой продуктовой инфляцией более всего уязвимы при остановке зерновой сделки, среди них Зимбабве и Руанда. Об этом говорится в исследовании «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции», которое подготовлено экспертами Росконгресса и Институтом изучения мировых рынков.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

В докладе указывается рост стоимости зерновых (около 20%) после февраля 2022 года, но зерновая сделка способствовала возвращению цен к прежнему уровню.

«Невыполнение условий зерновой сделки делает невозможным поставки из Украины, поэтому цены вновь будут расти высокими темпами, а продовольственная безопасность ряда стран оказывается под угрозой», — ссылается РИА Новости на документ.

По данным экспертов, если в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста цен в прошло голу были на уровне менее 6%, то Европа и Центральная Азия столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов питания в среднем на 18%.

В некоторых странах темпы роста цен на продовольствие достигли трёхзначных значений. Так, в 2022 году в Зимбабве продуктовая инфляция составила 285%. В Ливане зафиксировали показатели в 142,9%, Аргентине — 95%, Турции — 76,8%, Гане — 59,7%, Шри-Ланке — 59,3%, Руанде — 59,2% и других странах.

Рассматривая реальную продуктовую инфляцию, которая рассчитывается как номинальная продуктовая за вычетом номинальной общей инфляции, наиболее пострадавшими от дорогого продовольствия остаются Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%). У остальных государств этот показатель находится в пределах 10-20%, или ниже, сошлись во мнении эксперты.

В течение шести месяцев 2023 года динамика цен на продукты питания стала более благоприятной, но во второй половине года давление на цены возобновится с учётом климата (действие Эль-Ниньо) и растущих геополитических рисков, такие как отмена зерновой сделки. Продуктовая инфляция вновь может разогнаться до максимальных значений, заключили авторы исследования.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия остановила действие зерновой сделки до выполнения всех своих условий. Как только касающаяся РФ часть договорённостей будет выполнена, Москва незамедлительно вернётся к реализации сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным МИД РФ, за время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%, всего 922 092 тонн. В связи с этим оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.