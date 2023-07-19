Российские зенитчики применяют в зоне СВО тактику «огневой колесницы»
Российские зенитчики применяют в зоне СВО полученный в ходе чеченской кампании опыт
Авдеевка, ДНР, 19 июля, 2023, 05:52 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции применяется полученный во время чеченской кампании опыт. Зенитчики используют тактику «огневой колесницы», рассказал российский боец.
Так, зенитные расчёты Южной группировки войск применяют полученный ранее опыт ведения боевых действий на авдеевском участке фронта. Военные работаю по ночам, чтобы противник постоянно был в напряжении.
«Сейчас работаем по принципу «огневой колесницы», когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места», — цитирует РИА Новости зенитчика группировки «Юг».
По его словам, недостатка в снарядах расчёты не испытывают, орудия очень скорострельные и эффективные. Буквально за минуту только с одной машины по противнику выпускается около 400 снарядов.
Как сообщало ИА Регнум, штурмовая армейская авиация Южной группировки российских войск нанесла удары по скоплениям живой силы ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях в зоне СВО, а также поразила два склада боеприпасов. Расчёт РСЗО «Торнадо-С» нанёс удар по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады украинских войск у Червоного.
Вооружённые силы России начали активно применять в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата». Боевые машины поступили в расположение группировки войск «Юг». Т-14 «Армата» проходит испытания. По мнению экспертов, «Армата» станет серьёзным вызовом для бронетанковых частей украинской армии.