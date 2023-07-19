Авдеевка, ДНР, 19 июля, 2023, 05:52 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции применяется полученный во время чеченской кампании опыт. Зенитчики используют тактику «огневой колесницы», рассказал российский боец.

Василий Иванов ИА REGNUM Зенитная установка ЗУ23-2

Так, зенитные расчёты Южной группировки войск применяют полученный ранее опыт ведения боевых действий на авдеевском участке фронта. Военные работаю по ночам, чтобы противник постоянно был в напряжении.

«Сейчас работаем по принципу «огневой колесницы», когда одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места», — цитирует РИА Новости зенитчика группировки «Юг».

По его словам, недостатка в снарядах расчёты не испытывают, орудия очень скорострельные и эффективные. Буквально за минуту только с одной машины по противнику выпускается около 400 снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, штурмовая армейская авиация Южной группировки российских войск нанесла удары по скоплениям живой силы ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях в зоне СВО, а также поразила два склада боеприпасов. Расчёт РСЗО «Торнадо-С» нанёс удар по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады украинских войск у Червоного.

Вооружённые силы России начали активно применять в бою новейшие отечественные танки Т-14 «Армата». Боевые машины поступили в расположение группировки войск «Юг». Т-14 «Армата» проходит испытания. По мнению экспертов, «Армата» станет серьёзным вызовом для бронетанковых частей украинской армии.